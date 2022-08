TeamGroup svela memorie RAM DDR5 Elite: cambia design dissipatore di calore

Dopo avere trattato il lancio delle memorie RAM Corsair Vengeance RGB ad alte prestazioni, torniamo nel mondo dei kit DDR5 per parlare dell’ultimo lancio delle memorie TeamGroup Elite Plus da 6.000 MHz con un dissipatore di calore ridisegnato per aumentare ulteriormente la sua affidabilità.

Il produttore taiwanese, ricordiamo, è stato il primo brand a lanciare memorie RAM DDR5 RGB sul mercato internazionale, ma allora si fermavano a 5.200 MHz. Con l’evoluzione dell’hardware compatibile la frequenza è arrivata a 6.000 MHz e, lentamente, si sta avvicinando ai 7.000 MHz. I kit TeamGroup Elite Plus DD5 ed Elite DDR5 sono uno step intermedio per l’azienda, utile alla diffusione di un nuovo dissipatore migliorato.

I kit in questione hanno infatti un dissipatore di calore in alluminio elegante, semplice e asimmetrico appositamente progettato per essere non conduttivo e per proteggere da graffi, acidi, ruggine e decomposizione. La tensione standard è di 1,1 V e riduce ulteriormente il consumo di energia per ciascuna unità rispetto agli 1,2 V delle memorie DDR4. Questi nuovi moduli DDR5 sono dotati di PMIC per un'efficace distribuzione dell'alimentazione e supportano l’ECC on-die per assicurare maggiore stabilità e affidabilità riducendo i rischi di errori di informazione.

Questi moduli inediti sono progettati per essere compatibili con i sistemi Intel e AMD e sono disponibili con tre frequenze: 4800 MHz, 5600 MHz e 6000 MHz, in opzioni a canale singolo/doppio da 8 GB a 32 GB. Il lancio dei kit Elite è fissato a fine agosto 2022, mentre il kit Elite Plus dovrebbe diventare disponibile a settembre 2022; il rivenditore di riferimento per gli utenti europei sarà Amazon.