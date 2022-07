Teardown completo per Macbook Air M2: c'è una piccola sorpresa sotto la scocca

Dopo aver visto un teardown parziale di Macbook Air M2 già la scorsa settimana, oggi arriva finalmente il tanto atteso disassemblaggio del laptop Apple da parte di iFixit, il portale e canale YouTube specializzato in riparazioni per smartphone, tablet e portatili.

Potete dare un'occhiata al video di iFixit in cima a questa notizia. Innanzitutto, il video del portale ci dà un'ulteriore conferma del fatto che il Macbook Air da 256 GB sia più lento, almeno in termini di SSD, di quello da 512 GB. Ciò dipende dalla scelta di Apple di usare un solo chip di storage NAND da 256 GB, e non due chip di memoria separati da 128 GB l'uno.

In termini di velocità, parliamo di un calo delle performance tra il 30 e il 50% rispetto all'SSD da 512 GB, che invece ha una memoria composta da due chip da 256 GB l'uno. Inoltre, il Macbook Air M2 da 256 GB sarebbe persino più lento del Macbook Air M1 da 256 GB, che aveva anch'esso due chip diversi da 128 GB.

Il teardown di iFixit, poi, mostra anche il chip M2 con 8 Core, la Logic Board di Macbook Air M2 e, infine, i chip per la gestione delle porte Thunderbolt, del Bluetooth e del Wi-Fi. Inoltre, il portale di riparazioni ha anche scoperto che Macbook Air M2 ha un accelerometro, che però al momento non sembra essere usato in alcun applicativo o implementato in alcun modo in macOS Monterey o Ventura.

Manca invece un dissipatore di calore, perciò è difficile capire quale sia il sistema di raffreddamento passivo scelto da Apple per il device: iFixit, infatti, riporta che "certamente il laptop ha un sacco di pasta termica e di grafite, mentre il chip M2 è molto efficiente, ma il case è più leggero e sottile quest'anno, il che non aiuta a raffreddare il device". Insomma, occorreranno dei test più approfonditi per capire se il Macbook Air M2 rischi di surriscaldarsi o meno.