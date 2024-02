Tech Mania Mediaworld: 500 Euro di sconto su TV LG OLED da 65 pollici

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, Mediaworld ha lanciato la Tech Mania che fino al 1 Marzo 2024 propone una serie di sconti molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica.

Tra le numerose promozioni ne segnaliamo una particolarmente interessante su un TV LG OLED da 65 pollici, su cui è possibile godere di una riduzione di 500 Euro rispetto al prezzo di listino.

Il modello in questione è il B3 OLED 65”, che viene proposto a 1799 Euro, in calo appunto di 500 Euro rispetto ai 2299 Euro di listino. Mediaworld dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in 12 o 48 rate a partire da 84,70 Euro al mese con taeg 12,7%.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita tra il 29 Febbraio 2024 ed il 6 Marzo 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, mentre per quanto concerne il ritiro in negozio la data varia a seconda del punto vendita scelto.