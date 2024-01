Tech Mania Mediaworld: sconto su scopa elettrica senza filo Dyson

Con il nuovo volantino Tech Mania, Mediaworld propone uno sconto molto interessante su un’aspirapolvere senza fili targata Dyson, su cui si può godere di una riduzione rispetto al prezzo di listino.

Si tratta della Dyson V8, che è disponibile a 344,99 Euro, in calo rispetto ai 399 Euro di listino. Mediaworld dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in 12 o 48 rate mensili con tan fisso e taeg a 16,30 Euro al mese.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita tra il 19 ed il 23 Gennaio 2024, con ritiro in negozio in uno dei punti vendita più vicini a partire dal 23 Gennaio 2024: basta scegliere semplicemente lo store più vicino per ottenere una stima più precisa.

Tramite la scheda prodotto è possibile aggiungere la protezione per tre anni da guasti al prezzo di 69,99 Euro, mentre il ritiro dell’usato RAEE è completamente gratuito. Non è disponibile invece il pagamento in tre rate con Klarna o PayPal.

Mediaworld mette anche a disposizione un consulente che risponde dal lunedì al mercoledì dalle 9 alle 19 e dal giovedì alla domenica dalle 9 alle 20: basta cliccare sul pulsante “PARLA CON UN CONSULENTE ORA” per ottenere tutte le informazioni di cui si necessita.