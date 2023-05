Technics lancia i nuovi auricolari true wireless EAH-AZ80 ed EAH-AZ60M2

Technics annuncia il lancio di due nuovi modelli di auricolari wireless con cancellazione del rumore: si tratta del modello di punta EAH-AZ80 e la variante AZ60M2. Entrambi sono progettati per chi è alla ricerca di audio e comfort.

Ovviamente, gli AZ80 ed AZ60M2 permettono di effettuare chiamate con audio chiaro grazie alla tecnologia avanzata JustMyVoice che cancella il rumore. A ciò si aggiunge una lunga durata della batteria ed il collegamento multipoint a tre dispositivi, oltre che la ricarica wireless. Il design è ergonomico ed elegante e li rende confortevoli da indossare tutto il giorno, anche grazie ai gommini disponibili in sette diverse misure.

Sul modello AZ80 troviamo un nuovo diaframma in alluminio a bordo libero da 10mm che offre un’elevata qualità audio. Il design esclusivo della cassa acustica presente in entrambi i modelli invece offre una camera di controllo acustico che ottimizza il flusso d’aria ed è in grado di offrire una resa naturale dei suoni.

Su entrambi i modelli è disponibile il supporto alla tecnologia Bluetooth e LDACi, oltre che della tecnologia proprietaria di cancellazione del rumore Dual Hybrid. Grazie alla combinazione tra filtro digitale software e microfono feedforware sopprime il rumore all’esterno degli auricolari.

Dotati anche delle modalità audio “Natural Ambient” o “Attention” che cattura i suoni circostanti e permette di ascoltaremusica o parlare al telefono riuscendo a sentire ciò che accade intorno.

A livello di batteria, offrono un’autonomia di 7,5 ore di riproduzione senza cancellazione del rumore, che diventano 25 se si usa la custodia per ricaricarla, che diventano 7 ore con la cancellazione attiva. Technics parla anche di quattro ore di chiamate, ma l’autonomia è ottimizzata anche dai sensori di prossimità che mettono la riproduzione in pausa quando vengono rimossi dalle orecchie.

AZ80 è dotato di una scocca a forma speciale che si inserisce nel padiglione migliorando la sensibilità, mentre l’AZ60M2 offre un design confortevole per un uso prolungato.

L’AZ80 è disponibile in nero scuro e grigio con superficie tattile e sensore realizzata con speciale lavorazione. L’AZ60M2 invece arriva nei colori nero, argento e blu notte con custodia realizzata esternamente con una finitura di alta qualità. Entrambi i modelli arriveranno a GIugno 2023: prezzo indicativo suggerito al pubblico sarà di 299,99 € per le AZ80 e di 229,99 € per le AZ60M2.