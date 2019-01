Technics presenta il nuovo giradischi per DJ SL-1200MK7

Technics presenta oggi il nuovo giradischi a Trazione Diretta SL-1200MK7, il primo dispositivo DJ da riferimento in circa nove anni.

Oltre a nuove funzioni DJ (come la riproduzione invertita), questo modello eredita il tradizionale design della serie e mantiene la stessa facilità d’uso, affidabilità e robustezza senza eguali, aggiungendo un motore a trazione diretta privo di nucleo e altre tecnologie di miglioramento del suono.

SL-1200 introdotto nel 1972 come giradischi a trazione diretta per tutti, diventando poi un prodotto di successo capace di vendere, come serie, un totale di 3.500.000 unità. Era caratterizzato da una coppia potente, facilità d’uso e una grande robustezza. Diventò un riferimento per gli audiofili e per i DJ, aiutandoli a divulgare la cultura DJ e la musica dance elettronica. La serie è ancora oggi un riferimento per i DJ di tutto il mondo.

Il sistema a trazione diretta utilizza un motore a rotazione lenta per pilotare direttamente il piatto. Il sistema offre diversi vantaggi: elevate prestazioni, come la precisione di rotazione e una coppia potente, mancata necessità di sostituzione di componenti ed elevata affidabilità nel tempo. Nonostante ciò, si riteneva che il sistema a trazione diretta potesse, occasionalmente, causare il cosiddetto cogging, dovuto a una rotazione poco regolare. Pertanto, il motore dell’SL-1200MK7 utilizza uno statore senza nucleo. La rimozione del nucleo in ferro dallo statore ha eliminato la fonte del cogging. Inoltre, la forza magnetica dei magneti del rotore è stata portata ai più alti livelli e la distanza tra lo statore senza nucleo e i magneti del rotore è stata ottimizzata per ottenere le prestazioni di coppia dell’SL-1200MK7. Forte di una rotazione fluida e di una coppia potente, questo motore riproduce con precisione e fedeltà il suono dei solchi incisi nei dischi analogici.

Premendo simultaneamente il pulsante di selezione velocità e quello Start/Stop, il piatto ruota in direzione contraria per ampliare la portata dello stile DJ.

L’SL-1200MK7 utilizza la tecnologia di controllo motore di ultima generazione, derivato dallo sviluppo dei lettori Blu-ray Disc Panasonic. Grazie a un microcomputer, questa avanzata tecnologia di controllo motore assicura elevate prestazioni durante la normale rotazione e consente anche di rispondere a un gran numero di esigenze dello stile DJ, come lo scratching.

La coppia di avvio e la velocità di arresto possono essere regolate in maniera indipendente per assecondare le preferenze d’uso.

L’illuminatore puntina è caratterizzato da una nuova struttura a pressione e utilizza un LED bianco ad alta luminosità e di lunga durata. L’illuminazione dell’area e l’intensità sono state riviste per migliorare la visibilità dell’estremità della puntina anche in ambienti bui, rispetto ai modelli precedenti.

Come da tradizione Technics, il braccio, responsabile della precisione di lettura del segnale inciso nei solchi del disco, è di tipo universale a equilibrio statico con forma a S. Il tubo del braccio è realizzato in leggero ed estremamente rigido alluminio. La costruzione della sospensione cardanica del braccio utilizza un alloggiamento a taglio con cuscinetti ad alta precisione per garantire eccellenti prestazioni di tracciamento con contenuti salti puntina perfino durante le più complesse situazioni di riproduzione, come lo scratching.

Il piatto su cui poggia un disco in vinile è caratterizzato da una struttura a doppio strato con rivestimento inferiore in gomma isolante per eliminare le risonanze indesiderate del piatto in alluminio pressofuso. Il piatto offre un’elevata rigidità e straordinarie caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni per prevenire che vengano trasmesse al disco e regalare così un suono sempre pulito.

Il telaio, essenziale nel ridurre le vibrazioni esterne, eredita le tecnologie di miglioramento della qualità audio adottate con lo sviluppo dei giradischi Hi-End. Il telaio in alluminio pressofuso è saldamente integrato con uno speciale materiale costituito da ABS e fibra di vetro che ha permesso di realizzare una costruzione a doppio strato. La combinazione di questo materiale ad alta rigidità con il telaio in metallo ha aumentato i livelli di rigidità e di smorzamento delle vibrazioni e permesso di realizzare una struttura robusta ideale per la riproduzione del suono.

I piedini sono composti da una molla e da gomma per ottenere ottimali caratteristiche di frequenza. Questo assicura non solo un’elevata qualità del suono e una straordinaria resistenza alle interferenze, ma soprattutto la cancellazione di qualsiasi vibrazione esterna durante gli ascolti ad altissimo volume.

I cavi di alimentazione e phono possono essere staccati per facilitare la manutenzione e dare libertà di scelta in base alle proprie preferenze. I terminali sono placcati oro per contenere il degrado della qualità sonora.

La velocità di rotazione può essere impostata a 33-1/3 giri/min., 45 giri/min. o 78 giri/min. La funzione di controllo pitch consente una regolazione fine della velocità di rotazione compresa tra ±8%/±16%. Questa funzione permette un controllo pitch preciso e stabile grazie al controllo totalmente digitale che ne migliora le prestazioni di tracking e la precisione.

SL-1200MK7 è caratterizzato da pulsanti e braccio neri, mentre mantiene la disposizione pulsanti dei modelli Serie 1200. Grazie alla sensazionale trama opaca, il nuovo design totalmente nero ne rende l’aspetto deciso e raffinato. La luce LED può essere impostata in rosso o blu, per conferire al giradischi un look ancora più audace.

Technics SL-1210MK7 sarà introdotto nel mercato Italiano nel mese di Giugno.