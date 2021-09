Technics, ufficiali gli auricolari True Wireless AZ60 e AZ40: i dettagli

Se siete alla ricerca di auricolari True Wireless, potrebbe interessarvi approfondire i nuovi prodotti di Technics. Infatti, sono stati annunciati i modelli AZ60 e AZ40.

Comunicato stampa: Milano, 28 settembre 2021 – Technics annuncia due nuovi modelli di cuffie True Wireless in-ear: AZ60 e AZ40. Frutto di un'esperienza di quasi 50 anni nella tecnologia dell'audio Hi-Fi, questi prodotti sono progettati con l'eccellente qualità audio di Technics, che i consumatori amano e apprezzano da sempre. Realizzati con uno straordinario involucro acustico e tecnologie avanzate, questi auricolari offrono un'esperienza audio pura e immersiva, insieme al design compatto e all'ottima qualità durante le chiamate.

"Quando un anno e mezzo fa lo smart working è entrato prepotentemente nelle nostre vite, ci siamo immediatamente resi conto di quanto l'affidabilità e la qualità audio degli auricolari fossero indispensabili per garantire l'ottimo svolgimento delle videoconferenze e le chiamate", ha affermato Koji Kuwahara (Product Planning Manager). "Technics è particolarmente entusiasta della nuova tecnologia JustMyVoice, disponibile sia sul modello AZ60 che AZ40. Questa tecnologia rileva e cattura attivamente la voce e al tempo stesso analizza e isola i rumori di sottofondo, garantendo una comunicazione cristallina".

AZ60

Grazie al design esclusivo della camera acustica, dell'armonizzazione e dei driver da 8 mm, le AZ60 offrono un suono ricco che si diffonde in modo fluido e permette di apprezzare ogni singolo dettaglio. La camera di controllo acustico ottimizza il flusso d'aria per creare bassi potenti ed esaltare i suoni alle medie frequenze. Grazie alle alte frequenze regolari emesse dal nuovo armonizzatore, l'ascoltatore può godere di un audio naturale senza precedenti. All'interno del driver dinamico avanzato da 8 mm è presente un diaframma in biocellulosa, robusto e flessibile al tempo stesso, che offre un audio puro e autentico, con bassi nitidi e alti fluidi. Inoltre, AZ60 supporta la qualità audio ad alta risoluzione con tecnologia Bluetooth e LDAC, offrendo un'ampia gamma dinamica di suoni con una risposta rapida e ad alta definizione.

AZ40

Con un driver dinamico leggermente più piccolo (6 mm) ma comunque avanzato, questo nuovo modello è stato arricchito con una camera di controllo acustico e un armonizzatore per offrire un audio chiaro, diffuso e profondo, mantenendo un design compatto.

Chiamate cristalline

Entrambi i modelli sono dotati di tecnologia JustMyVoice che offre agli ascoltatori una qualità audio eccellente durante le chiamate. I microfoni per il rilevamento della voce individuano il parlato, mentre i due microfoni MEMS catturano attivamente la voce e riducono i rumori di sottofondo grazie alla tecnologia beamforming, per chiamate chiare anche in ambienti rumorosi o quando si lavora da casa.

Nel modello AZ60 gli otto microfoni totali sull'orecchio sinistro e destro svolgono un ruolo fondamentale per garantire una conversazione telefonica più confortevole e naturale.

Riduzione del rumore del vento

Il vento è uno dei principali fattori di disturbo durante le chiamate. Per garantire prestazioni audio elevate in ogni ambiente, Technics ha dotato i suoi nuovi modelli True Wireless della tecnologia di riduzione del rumore del vento. I due modelli utilizzano microfoni con piccoli fori installati in profondità, per ridurre al minimo le vibrazioni causate dall'aria e facilitare le conversazioni.

Immergiti nel suono

Disponibile solo sul modello AZ60, la tecnologia di eliminazione del rumore Dual Hybrid (leader di settore) di Technics, con le componenti Feedforward e Feedback Noise Cancelling, cattura i rumori sia all'esterno che all’interno degli auricolari. Se abbinata all'elaborazione digitale e analogica, questa combinazione offre prestazioni di altissimo livello nell'eliminazione dei rumori, perfette per escludere qualsiasi distrazione sia a casa che fuori.

Controlla il suono attorno a te

Entrambi i modelli sono equipaggiati con le esclusive modalità audio "Natural Ambient" o "Attention". La modalità "Natural Ambient" cattura tutti i suoni circostanti e permette all'utilizzatore di ascoltare musica o parlare al telefono riuscendo comunque a sentire ciò che accade attorno. La modalità "Attention" cattura i suoni alle frequenze della voce umana facendo in modo che l'ascoltatore possa sentire le voci circostanti, come gli annunci all'aeroporto o la voce di un membro della famiglia.

Design confortevole per un utilizzo prolungato

La nuova forma a goccia è concepita per ottenere il massimo contatto con il canale uditivo dell'utilizzatore per un utilizzo confortevole, mentre la parte esterna dell'auricolare è più sottile rispetto ai modelli precedenti ed evita che l'auricolare fuoriesca dall'orecchio.

Protezione impermeabile IPX4

I nuovi auricolari true wireless di Technics si possono usare praticamente ovunque. Sia il modello AZ60 che il modello AZ40 offrono prestazioni eccellenti in termini di resistenza all'acqua grazie alla protezione IPX4 e resistono agli spruzzi d'acqua da ogni direzione.

Varianti di colori per ogni stile

Gli auricolari wireless sono diventati un accessorio irrinunciabile in ogni momento della giornata: per lavorare, allenarsi, viaggiare o rilassarsi. Entrambi i modelli sono proposti in numerose varianti di colori. Il modello AZ60 sarà disponibile in argento e nero, mentre il modello AZ40 sarà disponibile in argento, nero e rose gold.

Entrambi i modelli saranno disponibili a partire da Ottobre 2021. Il prezzo indicativo suggerito al pubblico sarà di 229,99 € per le AZ60 e di 149,99 € per le AZ40.