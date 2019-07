La tecnica dell'Airgun può provocare danni irreparabili ad un organo delle aragoste

Un gruppo di ricercatori dell’Università della Tasmania e della Curtin University hanno scoperto che la controversa tecnica dell’Airgun può danneggiare un importante organo sensorio delle aragoste: la statocisti.

La tecnica dell’Airgun è usata in geofisica per le prospezioni in aree marine o nei grandi laghi. Il funzionamento, in linea teorica, è molto semplice: questa tecnica emette onde compressionali semplicemente diffondendo bolle di aria compressa nell’acqua.

Sfortunatamente, però, queste onde meccaniche, come anche le onde sonore generate da navi e sottomarini, possono avere impatti inaspettati sulle creature che vivono nel mare. Un esempio è il sonar dei mezzi natanti che disorientano i grandi cetacei come le balene.

In particolare, la tecnica dell’Airgun sembra danneggiare l’organo della statocisti nelle aragoste di roccia.

La statocisti è una struttura che permette all’animale di orientarsi nello spazio. Ha una forma globulare circondata da cellule che possiedono, nella parte rivolta verso l’interno della sfera, tante appendici sensoriali.

Al centro di questo globulo, di questa sfera, vi è un piccolo sassolino chiamato statolite. Lo statolite, muovendosi a seconda della posizione assunta dalla creatura, sollecita i filamenti delle cellule che inviano impulsi al sistema nervoso centrale.

Purtroppo questi organelli sono tanto importanti quanto sensibili. Non vi è da stupirsi che le potenti esplosioni di aria compressa provocati dalla tecnica dell’Airgun rischino di danneggiare quest’organo dei crostacei.

Per capire il danno che le Airgun provocano a questi animali, i ricercatori hanno raccolto alcuni esemplari e li hanno sottoposti ad onde sonore a bassa frequenza, le stesse che si sprigionano a seguito dell’utilizzo dell’Airgun.

Subito dopo hanno osservato le aragoste che, a causa del danno alla statocisti, avevano difficoltà a raddrizzarsi se posizionate sul dorso.

I ricercatori hanno anche notato che il danno alla statocisti è durato per l’intero periodo di studio, ovvero un anno, dimostrando che esso è anche difficile da guarire. Ciò rende dunque la statocisti un organo piccolo ma fondamentale per la vita di questi animali.