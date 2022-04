Ecco la geniale tecnica con cui i negozi ti hanno fregato ogni volta!

Potresti pensare di acquistare solo ciò di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno. Ma che tu stia acquistando cibo, vestiti o gadget, i rivenditori stanno usando il potere della persuasione psicologica per influenzare le tue decisioni e aiutarti a separarti dai tuoi soldi.

Se ci ripensi, scommettiamo che ci sono buone probabilità che tu possa ricordare di essere entrato in un negozio di alimentari solo per scoprire che la disposizione del negozio è stata modificata. Forse la carta igienica non era più dove ti aspettavi che fosse, o hai faticato a trovare il ketchup.

Perché ai negozi piace spostare tutto? Bene, in realtà è una risposta semplice. Cambiare la posizione degli articoli in un negozio significa che noi, i clienti, siamo esposti ad articoli diversi mentre girovaghiamo alla ricerca delle cose di cui abbiamo bisogno o desideriamo. Questo stratagemma può spesso aumentare significativamente le spese non pianificate, poiché aggiungiamo ulteriori articoli ai nostri cestini, spesso d'impulso, mentre trascorriamo più tempo in negozio.

In effetti, gli studi suggeriscono che fino al 50% di tutti i generi alimentari viene venduto a causa dell'impulsività e oltre l'87% degli acquirenti effettua acquisti d'impulso. È noto che i segnali di acquisto esterni svolgono un ruolo chiave, ad esempio le famose offerte "compri due, paghi uno" o sconti e display promozionali in negozio.

Un'offerta allettante può portare a un'ondata di piacere temporaneo e questo rende più difficile prendere una decisione di acquisto razionale. Siamo sopraffatti dal valore percepito del "risparmio" se acquistiamo l'oggetto qui e ora; quindi, ignoriamo altre considerazioni come se ne abbiamo davvero bisogno. Il bisogno di gratificazione immediata può essere difficile da ignorare. Insomma, siamo perennemente alla ricerca di modi per rilasciare dopamina.

Sebbene queste strategie possano aiutare ad aumentare i profitti dei rivenditori, possono anche contribuire a creare problemi per i loro clienti. L' acquisto d'impulso può indubbiamente influire sul benessere mentale di un consumatore. Aumenta i sentimenti di vergogna e di colpa, che a loro volta possono portare ad ansia, stress e depressione. Ed è potenzialmente ancora più grave quando l'acquisto d'impulso porta a un acquisto eccessivo, soprattutto se le persone spendono soldi che non hanno (a tal proposito, vi ricolleghiamo al nostro articolo dove si sostiene la teoria secondo cui più soldi si guadagnano, più si è felici).

Ma ci sono anche degli aspetti positivi.

È stato scoperto che lo shopping online dà una spinta alla dopamina, poiché viene rilasciata nel nostro cervello quando otteniamo del piacere. Quindi, mentre aspettiamo che arrivino i nostri acquisti, tendiamo a sentirci più eccitati che se avessimo comprato cose in negozio.

Se questa sensazione piacevole è ben gestita, non c'è nulla di male in essa. Ma, purtroppo, non sempre finisce qui. Quella fugace sensazione di piacere a volte può portare all'insorgenza di una dipendenza dallo shopping. Questo può accadere quando un consumatore vuole sperimentare continuamente il "colpo di benessere" della dopamina.

In definitiva, la chiave per resistere ai beni che non vogliamo o di cui non abbiamo bisogno, e per prendere decisioni sane, sta a noi. Dobbiamo essere consapevoli di ciò che stiamo facendo mentre acquistiamo. Una buona strategia personale consiste nel cercare di sfogliare meno cataloghi, utilizzare una lista della spesa e provare ad acquistare solo ciò che c'è in essa.