Ecco a voi una tecnica che permette di migliorare i ricordi e la memoria

Un nuovo studio della Northwestern Medicine, grazie alla stimolazione magnetica transcranica (TMS), è riuscito a dimostrare che la memoria, per eventi complessi e realistici, può essere migliorata in modo sicuro e non invasivo utilizzando la stimolazione cerebrale.

Questa è una tecnica non invasiva di stimolazione elettromagnetica del tessuto cerebrale effettuata posizionando dei potenti magneti in prossimità della cute. In questo modo è possibile stimolare e studiare il funzionamento dei circuiti e delle connessioni neuronali del cervello. I partecipanti dello studio hanno guardato video di attività quotidiane, come qualcuno che piega il bucato o porta fuori la spazzatura.

Dopo la stimolazione, i partecipanti allo studio hanno risposto in modo più accurato alle domande sul contenuto dei video, come l'identificazione del colore della camicia che un attore indossava o la presenza di un albero sullo sfondo. Inoltre, lo studio ha scoperto che la stimolazione cerebrale ha portato a un ripristino di qualità superiore dei ricordi nel cervello.

Questa tecnica, quindi, sembra migliorare l'accuratezza della memoria. Durante il test, i soggetti hanno guardato una vasta serie di video, successivamente li hanno ricordati e hanno dovuto rispondere a domande sul loro contenuto. I ricercatori hanno scoperto che la stimolazione della memoria ha migliorato il numero di domande a cui i soggetti hanno risposto correttamente.

Metodi del genere potrebbero anche essere utilizzati per il miglioramento della memoria in individui con disturbi.