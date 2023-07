Una nuova tecnica potrebbe produrre energia dalla fusione nucleare in massa

La fusione, ormai è chiaro, sarà l'energia del futuro; replicando le reazioni che avvengono nel Sole, potremmo avere una fonte energetica pulita e sicura. Nel mentre gli scienziati continuano le ricerche per rendere questa tecnologia accessibile, sembra esserci un nuovo metodo per la produzione su larga scala.

Dopo che i fisici del Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) sono riusciti a far funzionare la fusione nucleare per la prima volta - ottenendo un guadagno netto di energia - lo scorso Dicembre, il prossimo passo ora è trovare un sistema per la produzione e il consumo di massa.

Con uno studio pubblicato su Physical Review Letters, i ricercatori hanno illustrato un metodo chiamato formazione a guscio dinamico, che potrebbe portare in futuro alla costruzione di una centrale a fusione. "Questo esperimento ha dimostrato la fattibilità di un progetto innovativo, adatto alla produzione economica e di massa per l'energia di fusione inerziale," ha spiegato lo scienziato Igor Igumenshchev.

Questo nuovo metodo per la cosiddetta fusione a confinamento inerziale presenta delle differenze sostanziali con l'approccio convenzionale. Vediamo quali.



Nell'approccio convenzionale, un target formato da combustile a idrogeno viene congelato in un guscio sferico; questo guscio è poi bombardato da diversi laser, che lo riscaldano a temperature estreme finché non collassa, dando il via alla fusione.

La produzione di questi target tuttavia è estremamente difficile e costosa. Il metodo alternativo della formazione a guscio dinamico è invece più economica: vengono utilizzate delle capsule di polietilene espanso (foam) iniettate con gocce di deuterio e trizio. Al contrario del combustile criogenico, il contenuto liquido di questi target li rende molto più accessibili.

Per raggiungere la fusione tuttavia, i gusci dinamici avranno bisogno di laser con impulsi più duraturi ed energetici, ma gli esperimenti suggeriscono che questo nuovo metodo potrà aprire le porte per la creazione di reattori e forse anche razzi a fusione nucleare.