La tecnica di respirazione a cinque dita promette di farti rilassare subito

Una nuova tecnica di respirazione che sta prendendo sempre più piede, chiamata "respirazione a cinque dita", potrebbe essere la chiave per aiutarvi a rilassarvi e dormire più facilmente. Il metodo sta guadagnando popolarità su TikTok e altri social perché è semplice da eseguire e può essere utilizzato in qualsiasi momento.

La tecnica è un metodo potente e semplice per calmarsi rapidamente, secondo quanto affermato. Richiede di concentrarsi su diverse sensazioni contemporaneamente, piuttosto che solo sulla respirazione, rendendola una forma di mindfulness. Eseguirla aiuta il cervello a entrare in uno stato di rilassamento e permette al sistema nervoso parasimpatico di rilasciare endorfine per calmarsi.

Per farla, così come è possibile vedere nel video allegato in questa notizia, si dovranno utilizzare due mani. Una sarà usata come base – quindi non si deve muovere – e l'altra sarà usata per toccare i lati delle dita. Fondamentalmente, si deve muovere un dito lungo i contorni della mano base come se fosse uno skateboarder che sale e scende dalle rampe (solo molto lentamente).

Ogni volta che il dito sale, inspirate lentamente, e ogni volta che scende, espirate lentamente. Dovete ripetere il processo tutte le volte che ne sentite il bisogno fino a quando non vi sentirete di nuovo tranquilli. Dopo aver finito ed esservi rilassati, potrete tornare a quello che stavate facendo o quello che volevate fare (come dormire), ricordandovi di farlo lentamente per mantenere la vostra nuova calma acquisita.