Una tecnica del sonno utilizzata da Salvador Dalí funziona davvero: ecco di cosa si tratta

Cos'hanno in comune Salvador Dalí e Thomas Edison? Una tecnica del sonno utilizzata per aumentare la creatività. Un team di scienziati ha esaminato proprio questo aspetto e, contro tutte le previsioni, sembra funzionare davvero.

La tecnica in questione viene utilizzata per svegliare il soggetto proprio all'inizio di una particolare fase del sonno. Dalí ed Edison tenevano in mano un oggetto, come un cucchiaio o una palla, mentre si addormentavano su una sedia. Addormentandosi sempre più profondamente, alla fine l'oggetto cadeva e faceva rumore.

L'eco della caduta svegliava i soggetti che, dopo alcuni istanti di confusione, erano pronti per una e prolifica sessione lavorativa. Questa fase del sonno, nota come stato ipnagogico (o N1), dura solo pochi minuti prima di addormentarsi in modo più profondo, ma potrebbe essere "ideale per la creatività", secondo quanto affermato l'8 dicembre dai ricercatori sulla rivista Science Advances.

In questa fase gli esseri umani trascorrono soltanto il 5% del sonno notturno ed è estremamente poco studiata. Nello stato ipnagogico si possono immaginare forme, colori e persino sognare... ma si riescono a sentire lo stesso i rumori all'interno della stanza in cui si ci trova. Questo metodo, utilizzato da menti geniali, potrebbe funzionare per tutti?

Gli scienziati hanno deciso di testarlo su 103 partecipanti. Così i ricercatori hanno presentato a questi soggetti un problema matematico e hanno fornito loro due regole che potevano applicare passo dopo passo per capirlo. Esisteva, tuttavia, anche una terza regola nascosta che se fosse stata capita fin da subito avrebbe ridotto significativamente il tempo necessario per completare i problemi.

Nella prima parte dell'esperimento, ai partecipanti è stato chiesto di risolvere 10 problemi di matematica utilizzando le regole fornite. Successivamente è stata concessa loro una pausa di 20 minuti, in cui è stato detto loro di provare a dormire all'interno di una stanza buia e su delle sedie reclinabili.

In mano i partecipanti tenevano delle tazze che sarebbero cadute per terre se si fossero addormentati. I ricercatori, inoltre, sono stati in grado di monitorare, utilizzando un elettroencefalogramma (EEG), le onde cerebrali dei soggetti del test. Dopo aver fatto il riposino, ai partecipanti è stato chiesto di completare i problemi matematici.

I risultati sono stati incredibili: i ricercatori hanno scoperto che i partecipanti che hanno trascorso almeno 15 secondi nella fase N1 avevano una probabilità dell'83% di scoprire la regola nascosta, rispetto a una probabilità del 30% per coloro che erano rimasti svegli. "Un risultato spettacolare", affermano gli esperti (a proposito, sapete quanto sonno si può perdere ogni notte?).

Non è chiaro perché questo stato del sonno aumenti la creatività, ma coloro che hanno sperimentato l'esperienza affermano di aver visto nel sogno forme geometriche e colori. A proposito di tecniche utilizzate dalle grandi menti, provate a leggere di questo trucco per la memoria utilizzato anche da Sherlock Holmes.