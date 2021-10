Le tecniche di caccia dei Neanderthal? Erano capaci di catturare gli uccelli in volo

Ormai sono innumerevoli le prove dell'intelligenza dell'Uomo di Neanderthal, il famoso antenato dell’uomo moderno, vissuto in un periodo compreso tra i 200.000 e i 40.000 anni fa, durante il Paleolitico. Uno studio ha simulato un’incredibile tecnica di caccia che gli antichi uomini avrebbero potuto utilizzare per catturare gli uccelli in volo.

Il team di ricerca spagnolo è stato guidato da Juan José Negro, ornitologo dell’Università di Siviglia, in Spagna. La ricerca ha avuto un principio ed uno svolgimento alquanto atipico e bizzarro.

Tutto ha avuto inizio col ritrovamento di ossa di uccelli, presso grotte frequentate dai Neanderthal. I reperti scheletrici appartenevano ad una specie di uccello, nota tutt’oggi col nome di gracchio corallino, e le stesse presentavano segni di scalfitture e crepe provocate da utensili e denti umani. Le condizioni dei reperti hanno permesso ai ricercatori di ipotizzare la propensione degli antichi antenati umani a nutrirsi di questi uccelli.

Il dubbio sorto era relativo alle tecniche utilizzate per catturare prede tanto difficili e sfuggenti. I ricercatori hanno evidenziato che, mentre durante il giorno gli uccelli svolazzano in giro in cerca di cibo, durante la notte hanno un comportamento più letargico, caratterizzato dal raggrupparsi nello stesso luogo.

Per verificare le possibili tecniche utilizzate dai Neanderthal, il team di ricerca ha provato a cimentarsi nella caccia dei volatili, brandendo strumenti rudimentali, come tessuti e torce abbaglianti per simulare il fuoco e in un secondo momento a mani nude.

La tecnica utilizzata per catturare gli uccelli consisteva nell’utilizzo della luce per abbagliare gli esemplari e costringerli in zone cieche degli anfratti, lontane dalle uscite, dove poterli catturare a mani nude. Queste “cacciagioni” sono state effettuate in diversi siti, portando alla cattura di un grande numero di uccelli e permettendo, in tal modo, di confermare l'efficacia della primitiva tecnica venatoria.

Dai risultati i ricercatori hanno valutato positivamente lo stratagemma, basato sul lavoro di squadra, che avrebbe permesso agli antichi umani di cacciare e nutrirsi di specie volatili, senza l’ausilio di strumenti sofisticati, ma usando l’ingegno.

Gli scienziati fanno notare che la tecnica esatta resta ignota e che queste sono supposizioni sul suo svolgimento, in base agli strumenti in possesso e dai reperti fossili. Se dovesse confermarsi corretta si tratterebbe dell’ennesima prova a favore dell’intelligenza dei Neanderthal e della loro capacità di attuare strategie complesse.

Ruth Blasco, esperto di dieta neandertaliana, ha così dichiarato "La cattura regolare di gracchi di Neandertal implica una profonda conoscenza dell'ecologia di questa specie, una pianificazione preventiva per il suo ottenimento, comprese le tecniche di approvvigionamento, e la capacità di pianificare e anticipare le esigenze dietetiche per il futuro".

In merito alle rivalutazioni effettuate sui Neanderthal, Negro afferma "Devi essere intelligente per catturare questi animali, lavorarli, arrostirli e mangiarli" e concludendo “Tendiamo a pensare che fossero bruti senza intelligenza, ma in realtà si stanno accumulando prove della loro vicinanza all'Homo sapiens”.

Se siete appassionati a questa antica specie di uomini, vi proponiamo un recente studio che potrebbe aver trovato i motivi dell'estinzione dei Neanderthal nel loro sangue.