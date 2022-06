Tecniche per sopravvivere a un assedio: Enea il Tattico offre dei tips dal IV secolo a.C.

A metà del IV secolo a.C., un esperto generale greco, in pensione, decise di scrivere un libro, condividendo la sua esperienza con il grande pubblico. Avendo trascorso gran parte della sua vita professionale nel business della distruzione di città, ha scritto un manuale per aiutare i civili a fare ciò che faceva lui.

Nel suo Poliorketika, Enea il Tattico mirava a guidare i civili, comprese donne e bambini, attraverso la difficile arte e scienza di difendere la loro città murata dal nemico assediante, con o senza un esercito interno.

L'esistenza di questo manuale complica il nostro quadro della guerra antica in ambito di eserciti e generali professionisti. Il messaggio del libro che i civili potrebbero difendere la loro città sotto assedio è particolarmente fuori sincronia con le tendenze del periodo di Enea, il IV secolo, che stava rapidamente diventando il periodo d'oro dei mercenari professionisti, piuttosto che con le milizie oplite che hanno dominato i due secoli precedenti della storia greca.

Tali manuali erano comuni nel mondo antico. I manuali greci e romani sopravvivono su argomenti diversi come l'agricoltura, gli appuntamenti, l'addestramento dei cavalli, l'architettura, la cucina e l'interpretazione dei sogni. Ma probabilmente nessun altro argomento ha attirato tanta attenzione dagli antichi scrittori di manuali quanto la guerra.

Dal IV secolo a.C. in poi si conoscono decine di manuali militari, alcuni dei quali sopravvivono. Alcuni, come le Tattica di Asclepiodoto (I secolo a.C.), gli Stratagemmi di Frontino (I secolo d.C.), le Tattiche di Aeliano (II secolo) o la De re militari di Vegezio (fine IV o inizio V secolo) erano di portata abbastanza generale, raccogliendo informazioni su una varietà di argomenti ampiamente legati alla guerra. Altri manuali incentrati su argomenti altamente specializzati. Ad esempio, Senofonte, contemporaneo di Enea, scrisse un manuale sull'Equitazione, in cui ha fornito consigli incredibilmente dettagliati su ogni aspetto dell'acquisizione e dell'addestramento di un grande cavallo da guerra.

Se una città murata è sotto assedio ed è necessario un sistema improvvisato, Enea ha le seguenti raccomandazioni. I primi sono gli elementi pratici. Gli uomini in età da combattimento dovrebbero essere organizzati in gruppi e ad ogni gruppo assegnato una porzione delle mura della città da pattugliare e difendere. Ai gruppi dovrebbero anche essere assegnati tempi specifici per la guardia e il riposo. Gli uomini sposati con forti legami con la comunità sono le persone migliori di cui fidarsi con posizioni di leadership in questi gruppi.

In una città assediata proliferano fazioni e dissensi ed è inevitabile che qualcuno possa essere tentato di arrendersi definitivamente e farla finita. Di conseguenza, non ci si può fidare di nessuno ed è meglio organizzare la difesa di conseguenza. Le lampade non dovrebbero essere accese di notte, nel caso in cui si impiegherà della semplice luce per segnalare il nemico.

È anche essenziale controllare costantemente l'integrità della porta della città, della sua sbarra e del suo meccanismo di chiusura. Enea fornisce una serie vertiginosamente lunga di episodi in cui, tra gli invasi, brulica qualche talpa che sabota le porte della città, consegnando la città al nemico dall'interno. Sebbene questo consiglio possa sembrare al limite della paranoia, vale la pena notare che innumerevoli assedi nella storia del mondo si sono conclusi non a causa dell'abilità degli eserciti assedianti, ma perché qualcuno ha aperto il cancello dall'interno.

Il manuale di Enea potrebbe aver avuto successo, ma si è rivelato meno necessario per il suo pubblico di destinazione di quanto si aspettasse. Solo poco più di un decennio dopo la sua pubblicazione, il re macedone Filippo sconfisse le città-stato greche alleate e unificò il mondo greco in un unico regno sotto il suo dominio.

