Tecnologia dietro Avatar 2 così precisa che viene usata nella ricerca sulle malattie

La tecnologia può essere utilizzata in più fronti e dare dei risultati strabilianti in ogni suo uso. Pensate ad esempio che il "motion capture", utilizzato in film come Avatar 2 per dare vita alle movenze e alle espressioni dei personaggi, sta aiutando i ricercatori a monitorare l'insorgenza di malattie che compromettono il movimento.

In molti casi, malattie simili se vengono diagnosticate prima è sempre meglio, poiché possono ricevere il supporto e il trattamento appropriati per limitare l'insorgenza dei sintomi. Così un nuovo sistema utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare i movimenti del corpo grazie proprio al motion capture.

Nei test i risultati sono stati grandiosi: questo sistema ha misurato con perfezione la gravità di due malattie genetiche due volte più velocemente dei migliori medici. Gli addetti ai lavori affermano che il suo utilizzo potrebbe dimezzare i tempi e ridurre notevolmente i costi necessari per sviluppare nuovi farmaci negli studi clinici.

Gli scienziati hanno mostrato i risultati sulla rivista Nature Medicine e hanno testato la loro idea su pazienti con atassia di Friedreich (FA) e distrofia muscolare di Duchenne (DMD) in due studi separati. I due documenti pubblicati mostrano che il sistema di motion capture può monitorare lo sviluppo della malattia in un modo molto più rapido e preciso.

I ricercatori stanno già cercando l'approvazione da parte degli enti regolatori per l'uso del motion capture per i test sui farmaci per malattia come FA e DMD e, in caso di successo, potrebbero iniziare a utilizzarle per bene tra due anni. Nel frattempo gli addetti ai lavori stanno anche raccogliendo dei dati per l'utilizzo della tecnologie per malattie come il Parkinson, l'Alzheimer e la Sclerosi multipla.