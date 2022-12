Una tecnologia capace di creare fornitura illimitata di acqua dolce è realtà

Sul nostro pianeta non c'è molta acqua dolce e più passa il tempo più ce ne sarà sempre di meno. Per garantire la nostra sopravvivenza nel lungo periodo si deve trovare una soluzione. Così gli scienziati hanno deciso di sfruttare una fonte mai usata: il vapore acqueo sopra gli oceani, quasi illimitato per quanto riguarda le scorte.

"Dovremo trovare un modo per aumentare la fornitura di acqua dolce poiché la conservazione e l'acqua riciclata da fonti esistenti, sebbene essenziali, non saranno sufficienti per soddisfare i bisogni umani", ha affermato l'ingegnere civile e ambientale Praveen Kumar dell'Università dell'Illinois Urbana-Champaign. "Pensiamo che il nostro metodo appena proposto possa farlo su larga scala."

In che modo? Verrà costruita una struttura di 210 metri di larghezza per 100 metri di altezza che imita il ciclo naturale dell'acqua nel modo in cui trasporta, condensa e raccoglie il liquido. L'aria umida verrebbe trasportata da appena sopra la superficie dell'oceano a una riva vicina, dove saranno situati i sistemi di raffreddamento capaci di condensare il vapore acqueo in un liquido.

Ovviamente l'intero processo verrebbe alimentato da energia eolica e solare, la più economica della storia. Uno di questi impianti potrebbe potenzialmente soddisfare il fabbisogno medio giornaliero di acqua potabile di circa 500.000 persone.

"Le proiezioni climatiche mostrano che il flusso di vapore oceanico aumenterà nel tempo, fornendo ancora più acqua dolce", continua Rahman. "Quindi, l'idea che stiamo proponendo sarà realizzabile. Un approccio tanto necessario ed efficace per l'adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare per le popolazioni vulnerabili che vivono nelle regioni aride e semi-aride del mondo."