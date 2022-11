Una tecnologia per in controllo mentale sarà mai possibile?

Tanto fantascientifica quanto fantasiosa, ma una tecnologia per il controllo mentale sarà mai possibile prima o poi? Teoricamente parlando è fattibile, certo, ma è giusto fare delle osservazioni molto importanti.

Interfacce tecnologiche e cervello umano si sono già incontrate, come ad esempio i dispositivi impiantati nel cervello dei pazienti affetti da epilessia per prevedere l'attività neurologica atipica che porta alle convulsioni, o altri dispositivi capaci di indurre attività nelle regioni chiave del cervello come trattamento per il morbo di Parkinson o per disturbi come la depressione.

Il progresso, da questo punto di vista, sta soltanto aumentando. Tuttavia ci sono molti ostacoli che devono essere superati prima che le interfacce cervello-computer diventino una realtà quotidiana. Ci sono diversi motivi: il primo è che ogni cervello è una "macchina" unica, quindi i particolari schemi di attività non sono necessariamente gli stessi in tutti.

Inoltre, tradurre l'attività cerebrale per attività complesse - come giocare o guidare auto - è molto difficile, nonostante si stia riuscendo a creare dispositivi in grado di leggere la mente dei pazienti affetti da paralisi. La domanda posta all'inizio, quindi, è semplice da rispondere: la tecnologia alla base degli impianti di interfaccia computer-cervello è più avanzata e impressionante di quanto la maggior parte delle persone creda, ma siamo ancora molto lontani dal totale controllo della nostra mente.