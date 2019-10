La tecnologia Deep Fusion in arrivo su iPhone 11: cos'è e come funziona

Comincerà a breve la fase beta della tecnologia Deep Fusion per iPhone 11, che Apple dovrebbe mettere a disposizione degli sviluppatori prossimamente. Il nuovo sistema di scatto delle fotografie è stato mostrato dal colosso di Cupertino sul palco dello Steve Jobs Theater, ma vediamo come funziona.

Come funziona Deep Fusion

Deep Fusion è una tecnica che unisce più fotografie scattate a vari livelli di esposizione per offrire agli utenti un livello di dettagli più elevato rispetto al sistema d'imaging HDR standard. I benefici più importanti si registreranno in immagini in cui sono presenti trame complicate come la pelle.

Il sistema si attiverà automaticamente nel momento in cui la fotocamera dello smartphone rileverà le condizioni ideali per sfruttarlo, come avviene con il nuovo Smart HDR e la modalità notte.

Deep Fusion acquisirà nove frame ad esposizione diverse, di cui otto catturati al primo scatto, quattro rapidi ad esposizione negativa ed alti quattro ad esposizione a zero. Il nono invece sarà scattato con tempo più lunghi e porterà alla creazione di un frame artificiale. Una volta completata la procedura, iPhone provvederà a scegliere il migliore tra quelli scattati a vari livelli di esposizione, che andrà a comporre l'immagine finale insieme ad altri due.

Apple ha anche sottolineato che Deep Fusion provvederà anche effettuare l'analisi pixel per pixel per aumentare il livello di nitidezza dei dettagli. Questo aspetto andrà a comporre l'algoritmo che capirà dove pescare i dati per rendere i vestiti, la pelle ed i tessuti più fedeli alla realtà.

Un aspetto degno di nota è che l'intero processo di elaborazione richiede circa un secondo, il che vuol dire che sarà praticamente impercettibile.

Compatibilità di Deep Fusion

Apple ha affermato che Deep Fusion richiede il processore A13 per funzionare. Ciò implica una compatibilità limitata esclusivamente ad iPhone 11, iPhone 11 Pro ed iPhone 11 Pro Max.

Il risultato è l'immagine che proponiamo in calce, che è stata scattata da uno degli iPhone 11.

Sempre restando in tema fotografico di iPhone 11, vi rimandiamo al nostro speciale sulle fotocamere.