Anche la tecnologia può essere 'green': Intel presenta un PC riciclabile al 90%

Mentre Intel prepara i primi chip a un nanometro, la compagnia di Santa Clara sembra voler investire anche in un altro settore di ricerca, ovvero nella sostenibilità ecologica applicata alla tecnologia e all'informatica. Nello specifico, il Team Blu avrebbe realizzato un PC quasi del tutto riciclabile.

Tom's Hardware, infatti, riporta che, durante un evento tenutosi a Pechino, Intel avrebbe mostrato un PC con componenti riciclabili al 90%: il tema dell'evento era "unire gli sforzi con i partner ecologici per condividere nuovi concetti di produzioni ad alta intensità energetica e basse emissioni di carbonio, creando insieme dei computer commerciali "green"", e tra i partecipanti, oltre a Intel, vi erano anche Tsinghua Tongfang e, soprattutto, Acer.

Il PC mostrato da Intel comprendeva una CPU Intel Core di dodicesima generazione, progettata appositamente per essere riciclabile, ma anche una scheda madre, una RAM, una memoria e persino un case eco-friendly realizzati da vari marchi partner, tra cui spicca la sessa Acer. Al di là del PC riciclabile al 90%, che per ora resta solo un "proof-of-concept", Intel ha voluto usare l'evento per fornire delle linee guida per l'abbattimento delle emissioni e il raggiungimento dell'efficienza energetica nell'industria tecnologica.

In particolare, il Team Blu ha spiegato che sarà necessaria la collaborazione tra tutte le aziende del settore per produrre PC veramente sostenibili, dal momento che ogni computer viene realizzato assemblando tra loro parti provenienti da compagnie diverse. Per questo, l'azienda si è focalizzata sull'importanza di un design "eco-friendly" dei prodotti e di una produzione che cerchi di abbattere tutte le emissioni inquinanti, sfruttando nella maniera migliore l'energia disponibile e, soprattutto, cercando di non dipendere da gas e combustibili fossili per la produzione di quest'ultima (cosa per nulla scontata, soprattutto in Cina).

Infine, le guideline del Team Blu prevedono una maggiore facilità d'uso e di riparazione dei device, che potrebbe allungarne la vita e, soprattutto, un miglioramento delle capacità delle aziende di effettuare processi di "recovery", cioè di recupero dei prodotti a fine ciclo vitale, e di riciclo di questi ultimi.

In termini software, invece, Intel ha sviluppato il Centro di Controllo Software "Intel Green Computer", un'applicazione che permette di ridurre il consumo energetico - e dunque anche le emissioni inquinanti - del PC. Il programma, in particolare, sarebbe in grado di verificare automaticamente le attività dell'utente e ottimizzare il consumo di energia del PC di conseguenza.