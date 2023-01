Una tecnologia impiegata dai rover della NASA è stata usata sulla Terra

Chi ha detto che l'esplorazione spaziale non porta nessun beneficio? Questa diceria l'abbiamo sfatata qualche tempo fa in un nostro speciale sulle tecnologie spaziali utilizzate anche sulla Terra, ma recentemente è arrivata un'ulteriore prova di quanto affermato qualche tempo fa.

La società SMART Tire, un'azienda che sviluppa pneumatici airless utilizzando la tecnologia dietro i rover della NASA, ha vinto due premi per l'innovazione al Consumer Electronics Show (CES) di quest'anno. Lo pneumatico innovativo - chiamato METL - è stato progettato nell'ambito della collaborazione di SMART con il Glenn Research Center della NASA.

Le due organizzazioni hanno sviluppato pneumatici utilizzando "metalli a memoria di forma" progettati per resistere alle dure condizioni dello spazio. Il risultato elaborato da SMART Tire è uno pneumatico a prova di foratura che durerà per anni. "All'interno dello pneumatico potresti infilare un coltello da cucina e continuare a guidare perché non influenzerà l'integrità strutturale del pneumatico", ha dichiarato uno dei fondatori dell'azienda, Brian Yennie.

Se tutto andrà secondo i piani, METL arriverà prossimamente per gli scooter elettrici (mentre ora sono disponibili per le bici) per poi sbarcare finalmente sul mercato degli pneumatici per auto tra qualche anno. "Il 20 percento delle emergenze stradali riguarda un problema di pneumatici e la stragrande maggioranza di questi è dovuta a una perdita di pressione o a un gonfiaggio improprio", continua Yennie.

Sul suo sito web, l'azienda afferma che il pneumatico per bicicletta METL avrà un prezzo di circa 100-150 dollari e che sarà disponibile nel primo trimestre del 2023. A proposito, sapete che prossimamente gli pneumatici Goodyear andranno sulla luna?