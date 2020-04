La tecnologia dei pannelli solari ha fatto grandi passi avanti di recente

Questo mese sono stati battuti tre record nell'ambito dei pannelli solari. Il primo e il secondo primato è stato raggiunto da alcuni scienziati degli Stati Uniti presso il National Renewable Energy Laboratory (NREL). Il terzo, invece, dai ricercatori dell'Helmholtz-Zentrum di Berlino.

Nel primo, una singola cella solare a "sei giunzioni" ha ottenuto una conversione energetica senza precedenti, trasformando la luce intensificata in elettricità con un'efficienza del 47.1%, la più efficiente al mondo in condizioni di luce concentrata. "Questo dispositivo dimostra davvero lo straordinario potenziale delle celle solari multigiunzione", afferma John Geisz, che lavora presso il NREL.

Nel secondo test, invece, il team ha testato un'altra versione della loro cella a sei giunzioni senza concentrare la luce, raggiungendo un'efficienza senza precedenti del 39.2%. Ciascuna delle sei giunzioni della cella è specializzata per catturare una particolare gamma di luce dello spettro solare. Combinato, il pannello solare contiene l'incredibile numero di 140 strati di materiale che assorbono la luce, anche se sono tre volte più sottili di un capello. È impossibile raggiungere il 100% di efficienza a causa delle leggi della termodinamica, ma raggiungere il punto a metà sarebbe un bel risultato, e la Francia afferma che si tratta di un'idea "decisamente realizzabile".

Il terzo record infranto questo sempre questo mese, invece, è stato raggiunto da un dispositivo chiamato "cellula tandem"; spesso solo pochi micrometri, combina due diversi semiconduttori, uno per le parti visibili dello spettro luminoso e l'altro per la luce infrarossa. Il dispositivo ha avuto un'efficienza del 24.16%. "Questa combinazione è anche estremamente leggera e stabile contro l'irradiazione e potrebbe essere adatta per applicazioni nella tecnologia satellitare nello spazio", aggiunge infine Steve Albrecht dell'Helmholtz-Zentrum di Berlino.