Tecnologia RTX e nuove GPU NVIDIA: ecco cosa sono in grado di fare

Una delle domande ricorrenti online negli ultimi mesi era la seguente: "Cosa sarà in grado di fare la nuova tecnologia RTX di NVIDIA?". Ebbene, oggi la società californiana ha deciso di rispondere direttamente sul palco della Gamescom 2018, mostrando diversi video in merito.

In particolare, NVIDIA ha descritto la sua nuova tecnologia come il "Santo Graal della grafica". Oltre a mostrare lo stesso video della GDC, è stato mostrato anche un nuovo video demo chiamato SOL 36, che fa uso del Deep Learning e mostra una cutscene in real-time. Essa mostra le potenzialità delle nuove schede video, che non sono state ancora annunciate sul palco.

Vi ricordiamo che tutte le schede che verranno annunciate oggi avranno architettura Turing, che NVIDIA ha recentemente svelato durante il SIGGRAPH 2018. A prescindere dall'aumento della potenza computazionale, il vero protagonista della nuova generazione di schede video sarà sicuramente il rendering ibrido, che unisce la rasterizzazione con il Ray Tracing. Stiamo parlando, dunque, di prodotti particolarmente orientati al futuro.

Restate sintonizzati qui sulle pagine di Everyeye Tech, non mancheremo di tenervi informati in merito alle nuove GPU e di darvi ulteriori informazioni sulla tecnologia RTX attraverso approfondimenti e molto altro.

Siamo ovviamente presenti all'evento con il nostro Tommaso "Todd" Montagnoli.