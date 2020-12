Una tecnologia per lo spazio potrebbe rivelarsi molto utile sulla Terra: ecco quale

Un'azienda che ha progettato un efficiente sistema di recupero delle acque reflue per la NASA ha portato la sua tecnologia per l'uso sulla Terra, nella speranza che una tecnologia simile possa migliorare l'accesso all'acqua pulita in tutto il mondo. Questo sistema potrebbe progredire in modo tangibile le condizioni qui sulla terraferma: ecco come.

Gli astronauti utilizzano questa dispositivo per riciclare la loro urina in acqua potabile. Tuttavia Aquaporin A/S, la società dietro il nuovo sistema, suggerisce che lo stesso tipo di tecnologia potrebbe essere utilizzato per ripulire altri tipi di acque reflue o addirittura filtrare le forniture di acqua potabile esistenti.

La tecnologia funziona in modo simile al modo in cui i nostri reni filtrano i contaminanti dai fluidi: l'acqua reflua scorre attraverso proteine ​​(chiamate acquaporine) che bloccano il passaggio di tutto tranne l'acqua stessa. Secondo quanto riporta la CNN, circa 2 miliardi di persone non hanno accesso ad acqua potabile pulita e un sistema come quello di Aquaporin A/S potrebbe aiutare a rimuovere l'inquinamento e la plastica presente all'interno del prezioso liquido.

"Ha un grande potenziale", ha dichiarato alla CNN Dines Thornberg, responsabile del più grande impianto di acque reflue di proprietà statale della Danimarca (in cui sarà presto costruita una fattoria verticale). "Penso che in futuro il sistema Aquaporin A/S potrebbe aprire la strada alla creazione di acqua potabile pulita ed economica dalle acque reflue. Sono davvero ottimista sul fatto che possiamo affrontare le sfide della scarsità d'acqua in molte parti del mondo con tecnologie come questa".