Questa tecnologia sarà utilizzata per individuare veicoli alieni grandi come Giove

I mezzi per studiare l'universo potrebbero tornarci molto utile per scoprire la vita aliena: gli scienziati, infatti, hanno recentemente affermato che il più grande osservatorio di onde gravitazionali del mondo potrebbe individuare le increspature nello spazio-tempo lasciate dalla scia di gigantesche astronavi aliene.

Stiamo parlando di LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) che si trova negli Stati Uniti ed è capace di individuare le increspature spazio-temporali. In un nuovo studio nel database di prestampa arXiv, gli scienziati ipotizzano che possibili veicoli spaziali alieni che viaggiano ad alta velocità, spinti magari da propulsori a curvatura, produrrebbero vibrazioni rivelatrici.

Vedere queste onde spazio-temporali non è semplice: le deformazioni prodotte anche dalle onde gravitazionali più grandi sono minuscole e spesso delle dimensioni di pochi millesimi di un protone o di un neutrone. LIGO, infatti, è incredibilmente sensibile e richiede una manutenzione e una calibrazione rigorose.

Per questo motivo, per essere scoperta dal rilevatore di onde gravitazionali, una nave aliena dovrebbe pesare all'incirca come Giove, viaggiare a un decimo della velocità della luce e trovarsi entro 326.000 anni luce dalla Terra. Esistono delle navi di questa dimensione? Ovviamente i ricercatori non sanno dare una risposta, anche se è difficile da immaginare, ma sperano di ridurre le dimensioni di intercettazione man mano che vengono schierati rilevatori di onde gravitazionali sempre più sensibili.