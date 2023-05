Quali tecnologie sono state previste da Star Trek? Non sono poche

Il mondo del cinema sci-fi ha spesso provato a immaginare il futuro "a corto raggio", azzeccandoci o toppando clamorosamente. Se molte delle previsioni di Ritorno al Futuro per il 2015 in qualche modo si sono realizzate, vi siete mai chiesti quanto questo discorso possa valere per Star Trek?

Con un fascino inarrivabile, il leggendario franchise è più vivo che mai, specie dopo l'annuncio di Star Trek: Section 31 con Michelle Yeoh. Guardando a ciò che abbiamo visto su schermo dal 1966 a oggi, invece, sono diverse le tecnologie mostrate e che alla fine sono arrivate realmente, in un modo o nell'altro, anche sul nostro Pianeta.

Parliamo, per esempio, dei dispositivi di comunicazione portatili in mano all'equipaggio originale degli anni '60. Anche se parecchio lontani dai nostri smartphone, gli accessori impugnati da William Shatner e colleghi si sono avvicinati pericolosamente a quelli che sarebbero diventati i nostri cellulari.

Passiamo agli anni '80, quando, in Star Trek: The Next Generation veniva mostrato al mondo il PADD, quello che potremmo facilmente definire come un antenato degli attuali tablet.

Molto interessanti anche i Replicatori, macchinari preposti alla costruzione di oggetti di uso comune, cibo incluso, a partire dalle richieste dell'utente. Tutto questo non vi ricorda, per caso, una Stampante 3D?

Ultima, ma non per importanza, la previsione sugli assistenti vocali. Se oggi potete chiedere ad Alexa di accendere la luce non sarà certamente grazie a Star Trek, ma magari il sistema LCARS di The Next Generation ha contribuito a stuzzicare la fantasia di qualche ingegnere!