Tegola per Elon Musk: alcune parti del sorgente di Twitter sono state pubblicate su Github

Alcune parti del codice sorgente di Twitter sono state publicate su Github. A svelarlo è un rapporto del New York Times, basato su una dichiarazione depositata dal social network al tribunale lo scorso venerdì.

Nel documento si legge che Twitter ha scoperto che parte del suo codice sorgente sarebbe stato caricato sulla piattaforma di Microsoft, che dal suo canto ha accolto la richiesta del social network di rimuoverlo dopo qualche ora dalla deposizione. Al momento non si sa quali parti del codice siano state caricate su Github, ma Twitter ritiene che potrebbero essere state disponibili sul sito per “diversi mesi”.

Gli avvocati del sito di Elon Musk ora stanno facendo pressione sul tribunale per spingerlo ad ordinare a Github di rivelare l’identità della persona che ha caricato il codice sorgente e di coloro che ne hanno effettuato il download.

Il Times citando alcune fonti anonime spiega che l’opinione diffusa all’interno di Twitter è legata ad un dispetto di ex dipendenti interessati dai massicci licenziamenti messi in campo da Twitter dopo l’acquisizione da parte di Elon Musk.

La pubblicazione del sorgente rappresenta un grave problema per il social, in quanto potrebbe essere utilizzato per hackerarlo. Da Twitter però ancora non sono giunti commenti in merito.