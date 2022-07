Tegola per iPhone 14: segnalati problemi con alcuni obiettivi della fotocamera posteriore

Secondo quanto affermato dall’analista Ming-Chi Kuo in un nuovo rapporto, Apple potrebbe trovarsi costretta a cambiare nuovamente un fornitore di componenti per iPhone 14 in quanto alcuni obiettivi della fotocamera posteriore avrebbero riportato “problemi di qualità”.

In un post pubblicato su Twitter, l’analista spiega che alcuni degli obiettivi della fotocamera forniti da Genius hanno riportato “problemi di qualità con il rivestimento”. Nello stesso tweet, Kuo spiega anche che Apple avrebbe già trasferito un ordine di circa 10 milioni di obiettivi a Largan, un’altra azienda taiwanese specializzata nella produzione di obiettivi. In questo modo il colosso di Cupertino dovrebbe essere in grado di evitare, teoricamente, ritardi con la produzione.

Kuo ritiene che Largan sia più che in grado di colmare il divario di approvvigionamento, mentre Genius dovrebbe impiegare fino a due mesi per risolvere i problemi. Qualora tale lasso di tempo non dovesse essere sufficiente, Largan potrebbe continuare a restare il principale fornitore di obiettivi per la gamma iPhone 14.

E’ improbabile quindi che un disservizio di questo tipo provochi ritardi con il lancio di iPhone 14. Tutti i partner stanno mettendo in campo le contromisure necessarie per evitare scenari di questo caso: la Cina ad esempio ha messo in lockdown un impianto di Shenzhen per proteggere la produzione di iPhone 14.