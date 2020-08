Tegola su TikTok: l'app ha spiato gli utenti tramite MAC Address fino allo scorso Novembre

Un nuovo rapporto pubblicato in rete sostiene che TikTok avrebbe monitorato gli utenti Android fino alla fine dell'anno scorso, utilizzando un metodo espressamente vietato dalle politiche di Google. Il tutto all'insaputa delle persone, appunto in violazione delle policy del Play Store del motore di ricerca.

TikTok avrebbe spiato gli utenti Android utilizzando un dato univoco che non può essere resettato o modificato: il MAC Address, un ID a 12 cifre che tutti i dispositivi collegati in rete, come smartphone e PC, hanno.

Per chi non lo sapesse, il MAC Address rimane lo stesso indipendentemente dalle disconnessioni o il numero di volte in cui un utente ripristina il dispositivo, e proprio per tali ragioni sia Apple che Google hanno espressamente vietato agli sviluppatori di accedere a tali informazioni.

TikTok però sarebbe riuscito ad aggirare questo sistema per continuare a tracciare gli utenti, fino al novembre dello scorso anno. La notizia è stata riportata dal Wall Street Journal, e non è stata confermata nè da Google, tanto meno da ByteDance. Gli sviluppatori di TikTok, dal loro canto hanno più volte sottolineato che l'attuale versione dell'applicazione non ha accesso ai MAC Address, il che lascia aperte alle supposizioni sulle build precedente.

Non è chiaro per cosa siano stati utilizzati tali dati, ma è innegabile che un rapporto come questo non farà altro che gettare benzina sul fuoco su TikTok e dare adito alla decisione di Donald Trump che ha spinto per il ban. Lo scorso luglio accuse simili erano arrivate anche da Anonymous.