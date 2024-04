Tekken 8: Collector Edition da un pugno al prezzo e torna vicina al MINIMO

Il prezzo va KO, quest'oggi, con la collector edition di Tekken 8. La meravigliosa versione The Lightning of Fate edition è oggi disponibile su Amazon, versione PS5, con un taglio del 32%. Uno sconto eccellente per portarvi a casa questa edizione da collezionisti.

Se siete amanti della saga trentennale non potrete dire di no a questa offerta, dove al centro c'è un'edizione davvero ricchissima di dettagli ed elementi. Tra questi la action figure di Jin, alta 25 cm e pronta a fare un figurone nella vostra vetrinetta. E ancora, una steelbook speciale "Face-off", per donare alla scatola di Tekken 8 un look unico. Adesivi, 8 carte collezionabili, l'Anello metallico di Leroy Smith, un gettone arcade per omaggiare la storia del picchiaduro protagonista delle sale giochi... insomma una collector edition a cui non manca davvero niente, oggi disponibile ad un prezzo eccellente. Bastano infatti meno di 190€ per portarvi a casa tutto questo ben di Dio, 90€ in meno rispetto a quello che era il suo prezzo originale di 280€ circa al momento del lancio.VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Per il resto, come vi abbiamo ampiamente parlato nella nostra recensione di Tekken 8, ci troviamo dinnanzi ad uno degli esponenti migliori del suo genere usciti negli ultimi anni. Dal roster di 32 personaggi, al gameplay rinnovato fino alle Arcade Quest, Tekken 8 è un picchiaduro di livello, che vi terrà incollati per diverse ore. E se volete farlo con stile, non potete esimervi dal non prendere in considerazione l'acquisto della sua collector edition, ancora oggi disponibile e ad un prezzo davvero interessante. Approfittatene!

Amazon Prime è il servizio Amazon che ti offre consegne veloci e a costo zero sui tuoi acquisti! Oltre ai migliori film e serie TV con Amazon Prime Video. E ai giochi gratis di Amazon Prime Gaming. Se non sei ancora iscritto potrai provare il servizio gratuitamente per 30 giorni! Il primo mese te lo offre Amazon. E sei uno studente avrai ben 90 giorni gratuiti con la speciale promozione Amazon Prime Student. Ad aspettarti ci sono anche tre mesi gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Iscriviti alla prova gratuita!