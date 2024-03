Telecamera per esterno senza fili Arlo Pro 5 in sconto A MENO DI 200 EURO su Amazon

Dopo aver riportato lo sconto sul videocitofono HD Ring Video Doorbell, continuiamo a spulciare le offerte sui prodotti per la casa proposte da Amazon in giornata odierna. Tra le numerose promozioni ne segnaliamo una anche su una telecamera per esterno.

ACQUISTA SUBITO



La Arlo Pro 5, nel pacchetto con una singola unità, può essere acquistata a 199,99 Euro, il 20% in meno rispetto ai 249,99 Euro di listino. Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso prodotto su Amazon, che garantisce la consegna senza costi aggiuntivi entro 4 ore e 54 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. La restituzione può essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento. Il colosso di Seattle permette anche di effettuare il pagamento in cinque mensilità da 40 Euro al mese.

La telecamera per esterno in questione supporta la registrazione video in 4K e la visione notturna vanzata a colori, con illuminazione fino a 5m ed autonomia che dura 8 mesi.