Telecamera da esterno con pannello solare a un PREZZO INCREDIBILE!

BEENOCAM è una telecamera da esterno, con qualità immagine a 3MP e batteria da 15000 mAh. WiFi integrato per comunicare con il tuo smartphone. Oggi pupo prenderla a soli 45,99 euro, grazie allo sconto del 5% più un coupon di 30 euro!

Molto utile, consente il risparmio energetico e il rispetto dell'ambiente grazie al pannello fotovoltaico integrato.

Molto importante per proteggere casa, grazie al rilevamento PIR, che elimina anche i cosiddetti "falsi positivi" in caso di oggetti o animali.

Puoi stare tranquillo in caso di piogge o di polvere trainata dal vento, grazie alla certificazione IP66.

Molto comodo poi il fatto che preveda un doppio audio bidirezionale, che ti permette di comunicare con chi citofona, che siano visite di piacere o consegne di pacchi, ecc.

Ottima anche la visione notturna, aspetto più importante per la protezione della casa.

Prevede anche un allarme sonoro in caso di persone sospette, al fine di metterle in fuga.

Notifiche audio e visivi in ​​tempo reale. Archiviazione su cloud e scheda SD per visualizzare i filmati in qualsiasi momento Team dedicato per aiutarti a risolvere i problemi del prodotto.

Non serve l'intervento del tecnico: basta montare la staffa sul muro e collegare la telecamera solare esterna ad essa.

