Telecamera per interno ed esterno in super sconto su Amazon, per pochi minuti!

Scadrà alle 16:00 di oggi, 20 Marzo 2024, una promozione proposta da Amazon su una telecamera WiFi per esterno ed interno con autotracking a marchio Reolink, su cui si può risparmiare il 30% rispetto al prezzo di listino.

Si tratta della Reolink 4K PTZ, che è disponibile al prezzo di 118,99 Euro, in calo del 30% rispetto ai 169,99 Euro di listino.

Come dicevamo poco sopra, l'offerta scadrà alle 16 di oggi 20 Marzo 2024, motivo per cui avete ancora pochi minuti per approfittare di questo prezzo. Amazon garantisce la consegna per venerdì per coloro che effettuano l'ordine entro 8 ore e 39 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

A livello tecnico, la telecamera può essere montata sia in ambienti interni che esterni e supporta sia la visione notturna a colori che il 4K HD. Presente anche il rilevamento intelligente ed il tracciamento automatico per analizzare la forma delle persone e veicoli e tracciare automaticamente i movimenti rilevanti. Possibile impostare anche una zona di movimento per impostare degli avvisi personalizzabili. La telecamera è anche WiFi 6 e supporta lo standard di sicurezza WPA3-PSK che offre sicurezza, efficienza e copertura.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile applicare anche un coupon aggiuntivo del 5% per risparmiare ancora di più.