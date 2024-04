Questa telecamera di sicurezza metterà in fuga i ladri: ecco il COUPON!

XIAOVV 3MP è una videocamera da interno che, a dispetto della semplicità, delle dimensioni ridotte e del prezzo davvero basso, ti fornirà la massima protezione per il tuo ambiente domestico.

La videocamera è facile da installare, dunque risparmierai l'intervento di un tecnico.

Il Wifi integrato ti permetterà di comunicare sempre col tuo telefono e di visionare gli angoli della casa che più ti interessano comodamente nel palmo della tua mano.

La risoluzione è davvero interessante, con una discreta visione anche al buio. Infatti, passa da sola dalla modalità giorno alla modalità notte quando si fa sera. Inoltre, prevede la doppia protezione dei dati, quindi li avrai sempre preservati nel corso degli anni.

Di grande qualità il rilevamento del movimento, che cerca di ridurre al minimo i cosiddetti "falsi positivi". La telecamera interna consente l'uso di schede SD o l'abbonamento a servizi cloud per la registrazione continua.

Ti invierà delle notifiche alla app in caso di anomalie, così sarai sempre informato su quanto accade.

Attiva la comunicazione bidirezionale e utilizza la telecamera WiFi per la trasmissione vocale. In questo modo puoi comunicare con chi viene a casa anche quando non ci sei o ti trovi in una zona distante dalla porta.

