Telecamera di sorveglianza riprende una creatura misteriosa, è un alieno?

Negli Stati Uniti di recente ha avuto un eco importante soprattutto sul web la storia di Vivian Gomez, che sul proprio account ufficiale Facebook ha pubblicato un video registrato dalla telecamera di sorveglianza montata nei pressi della sua abitazione, che ha ripreso una creatura misteriosa che secondo molti avrebbe le sembianze di un alieno.

Il filmato, che vi proponiamo in calce, ha superato 7 milioni di visualizzazione in meno di una settimana e ritrae un essere vivente che passeggia e si muove nei pressi della sua auto.

Gomez, nel post allegato, ha affermato che "quando mi sono svegliato domenica mattina e ho visto questo filmato, sono rimasto impressionato e sto ancora cercando di capire di cosa si tratta. Prima ho visto l'ombra che camminava nei pressi della mia porta principale, poi ho visto la creatura. Qualcuno di voi ha immagini simili? Le altre due telecamere non l'hanno inquadrato per motivi che non so".

La vicenda ha rapidamente fatto il giro del web, e molti si stanno interrogando sulla natura di questo misterioso essere vivente. In molti hanno ironizzato, e la teoria più popolare è quella che porta a Dobby, l'elfo della serie Harry Potter, di cui vi abbiamo parlato in un nostro articolo in area gaming.

Altri invece hanno preso la questione sul serio, ma ad oggi nessuno è riuscito a rispondere alla domanda: di che si tratta?