La telecamera WiFi XIAOVV 3MP per interni in super offerta Amazon a 15€

Acquistare su Amazon non è mai stato così bello. Grazie ad un coupon in pagina del 30%, addizionato ad un ulteriore sconto del 27% sempre applicabile in pagina, potrete portarvi a casa questa telecamera WiFi ad un prezzo davvero incredibile.

Meno di 20€ per una telecamera WiFi da interno di buona qualità? Ebbene, grazie agli sconti Amazon, oggi potrete portarvela a casa senza problemi e, qualora non foste soddisfatti del prodotto, avrete 14 giorni di tempo per restituirla, alla luce del nuovo regolamento sui resi introdotto recentemente da Amazon.

Il modello in questione è lo XIAOVV 3MP, si connette alle reti WiFi e come ottica la telecamera offre una risoluzione HD da 3 MP, garantendovi una visione nitida. Non da meno la possibilità di spostare fino a 355° in orizzontale e 75° in verticale la posizione della lente.

Non manca il supporto tramite app, in cui è possibile attivare la modalità privacy durante la quale la lente si inclina verso l'alto per garantire una copertura fisica. A completare il corredo di funzioni gli allarmi di movimento. Vi ricordiamo che l'offerta è soggetta a cambiamenti repentini ed è valida solo e soltanto fino ad esaurimento delle scorte e dei coupon presenti in pagina prodotto.

