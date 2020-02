Quella telecronaca italiana del matrimonio di Carlo e Diana

Al matrimonio di Carlo e Diana, nel 1981, la telecronaca italiana fu curata da Enrico Mentana. Assunto in Rai l'anno precedente, nella redazione Esteri, l'attuale direttore del Tg La7 fu inviato a Londra per le nozze reali.

Il matrimonio tra Carlo, principe di Galles ed erede al trono di Elisabetta II, e Lady Diana Spencer avvenne il 29 luglio 1981 a Londra, nella Cattedrale di Saint Paul.

Si calcola che oltre 750 milioni di telespettatori seguirono in tutto il mondo l'evento grazie alla diretta televisiva.

Come sappiamo, il matrimonio è stato piuttosto turbolento: la coppia si è separata nel 1992 e il divorzio fu ufficializzato nel 1996, un anno prima della tragica morte di Lady Diana.

Enrico Mentana, classe 1955, ha condotto per anni anche il TG5 e negli ultimi anni è diventato famoso per le sue ormai proverbiali "maratone" elettorali, molto amate da un pubblico di fedelissimi, con programmi lunghi anche tutta la notte per apprendere in diretta e commentare a caldo insieme agli ospiti in studio i risultati delle varie tornate.

Nella quarta stagione della serie Netflix The Crown la principessa Diana sarà interpretata da Emma Corrin. Il principe Carlo è invece interpretato da Josh O'Connor.