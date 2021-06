Telefonata tra il capo della ROSCOSMOS e della NASA: che ne sarà della ISS?

Nella giornata del 4 giugno, il capo dell'agenzia spaziale russa Dmitry Rogozin e l'amministratore della NASA Bill Nelson hanno tenuta una lunga conversazione telefonica al fine di discutere e mettere in chiaro i prossimi decenni di collaborazione spaziale tra le due nazioni. Nel mirino, anche il futuro della ISS.

L'argomento principale della discussione è stata dunque la continuazione della cooperazione russo-americana nello spazio, con principale importanza al programma della Stazione Spaziale Internazionale, dal momento che è da anni che ormai si parla di un possibile "pensionamento" dell'avamposto orbitale, o di una "vendita" in favore di una gestione privata.

Durante la chiamata, il capo appena eletto della NASA si è dimostrato volenteroso di continuare l'interazione bilaterale che esiste tra i due stati (la quale è iniziata con il programma Soyuz-Apollo nel 1975); Bill Nelson ha affermato di avere tutte le intenzioni di continuare le operazioni comuni a bordo della ISS almeno fino al 2030, nel caso in cui vengano stanziati fondi statali sufficienti. Contemporaneamente, anche Dmitry Rogozin si è dimostrato dello stesso parere, sottolineando come l'impegno russo sarà totale per completare l'intero segmento russo della stazione.

Tuttavia, nonostante i due amministratori fossero d'accordo su quasi tutti i punti salienti della discussione, si son trovati in disaccordo quando si è iniziato a parlare di sanzioni e di scelte politiche. In particolare, l'amministratore della ROSCOSMOS ha chiesto al suo collega della NASA di rimuovere tutte quelle sanzioni introdotte dall'amministrazione americana contro l'industria spaziale russa. Solo in questo modo le collaborazioni andranno avanti senza problemi fino al 2030.

Dopo questa prima stima sembra che le due società cooperino e comunichino piuttosto bene tra di loro e, a comprovare tale sensazione, sembra che in estate potrebbe avere luogo un incontro faccia a faccia tra i due pesi massimi dell'esplorazione spaziale.