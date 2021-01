Quali telefoni non supportano più WhatsApp? Ecco i requisiti minimi

Negli ultimi tempi Whatsapp è stata al centro di non poche polemiche a causa della condivisione dei dati con Facebook, che è stata rinviata a seguito delle proteste degli utenti.

Da Gennaio 2021 sono state cambiate le condizioni ed i requisiti minimi per l'installazione dell'applicazione.

I sistemi operativi supportati sono i seguenti:

Android 4.0.3 e versioni successive;

e versioni successive; iOS 9 e versioni successive

Whatsapp non è compatibile con i tablet, nè iPad nè quelli Android. Ad inizio 2021 è stato interrotto il supporto a smartphone Android molto popolari come il Galaxy S2, il Motorola Droid RAZR e l'Huawei Ascend P1, mentre per quanto riguarda gli iPhone non è più possibile installare Whatsapp su iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5c ed iPhone 5s.

Per quanto riguarda invece Whatsapp Web, l'applicazione è compatibile con Windows e Mac OS X: il download può essere effettuato direttamente sulla pagina dedicata.

Gli sviluppatori consigliano di utilizzare un piano dati internet illimitato.

Di recente abbiamo parlato della differenza tra Telegram e Whatsapp: l'applicazione di Pavel Durov è diventata una delle più popolari nel comparto della messaggistica istantanea, insieme a Signal che però lo scorso weekend ha riscontrato non pochi problemi.

Tornando alla privacy, Whatsapp ha annunciato che userà le Storie per informare gli utenti sul trattamento dei dati personali in vista delle modifiche alla policy.