I telefoni 'usa e getta' sono davvero non ritracciabili? Non è proprio così

I telefoni usa e getta, spesso associati a criminali e attività illecite nelle serie TV, sono in realtà meno misteriosi di quanto si possa pensare. Questi dispositivi, noti anche come "burner phones", sono semplicemente vecchi cellulari con schede SIM prepagate. La loro caratteristica principale è la facilità con cui possono essere distrutti.

L'uso di questi telefoni da parte di criminali, come i trafficanti di droga, è dovuto principalmente alla preferenza per l'anonimato. Tuttavia, contrariamente alla credenza popolare, i telefoni usa e getta non sono completamente intracciabili per le forze dell'ordine.

Se la polizia dovesse ottenere un telefono usa e getta, potrebbe accedere ai messaggi di testo e ai registri delle chiamate memorizzati su di esso. Collegare il telefono ai criminali può essere più difficile, a meno che non siano stati abbastanza sciocchi da acquistarlo con una carta di credito o siano stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza.

Un caso emblematico è quello di Rex Heuermann, attualmente sotto processo per l'omicidio di tre donne trovate morte sulla spiaggia di Long Island nel 2010. Parte delle prove contro di lui include l'acquisto di un telefono usa e getta utilizzato per contattare le vittime con la sua carta American Express.

Shanal Aggarwal, esperto di cybersecurity, spiega che i telefoni usa e getta offrono un livello di anonimato superiore rispetto ai telefoni regolari, ma non sono completamente non rintracciabili. Le forze dell'ordine possono utilizzare vari metodi per farlo, come i dettagli delle chiamate, il tracciamento della posizione, la sorveglianza e i dispositivi Stingray.

Esistono altri modi per mantenere le informazioni sicure, come la crittografia e le VPN. I telefoni usa e getta, quando utilizzati con cautela per evitare connessioni a Internet e scartati rapidamente, possono fornire un'ulteriore anonimato. Però, se il device viene trovato, ci sono modi per ricondurre il dispositivo al suo proprietario.

Jake Moore, esperto di cybersecurity, sottolinea: "Il tuo telefono è un dispositivo di tracciamento. Se ti muovi con un telefono usa e getta e hai ancora il tuo altro telefono con te, le forze dell'ordine possono triangolare la tua posizione".