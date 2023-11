Telefonia, addio offerte e sconti per chi cambia operatore: l'emendamento di FDI e Lega

Sono stati presentati in Parlamento da Fratelli D’Italia e Lega degli emendamenti che puntano a mettere fine alla pratica adottata dagli operatori per proporre agli utenti offerte e promozioni a costi vantaggiosi per spingerli ad effettuare la portabilità. I due emendamenti presentati al ddl concorrenza sono stati già approvati in commissione.

Come si può leggere nel file PDF degli emendamenti, sono previste modifiche all’articolo 6-bis in materia, ovvero che “i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza”.

Come riportato dai colleghi di Corriere Comunicazioni, la questione era stata sollevata già dall’Antitrust qualche mese fa, quando aveva esortato il Governo ed il Parlamento ad intervenire, dal momento che secondo i commissari “tali condotte possono avere un effetto estremamente negativo sullo sviluppo della concorrenza nella telefonia mobile, contribuendo a bloccare lo sviluppo degli operatori nuovi entranti e al limite a provocare l’uscita dal mercato di alcuni di essi, facendo venire meno quello stimolo concorrenziale nei confronti degli operatori tradizionali che ha fin qui apportato numerosi benefici ai consumatori finali”.