Ecco il telefono dell'anno: Fisher-Price lancia un Chatter Telephone funzionante

In un mercato smartphone saturo di prodotti, specie dopo il lancio di iPhone 13 e in vista dell'imminente presentazione di Samsung Galaxy S22, è difficile creare prodotti innovativi e insieme di richiamo per i fan. Eppure, Fisher-Price è riuscita in questa impresa titanica lanciando il suo primo telefono, il Chatter Telephone per adulti.

La compagnia specializzata in giocattoli per bambini ha infatti deciso di celebrare i 60 anni del Chatter Telephone creandone una versione completamente funzionante per adulti. Il dispositivo, ovviamente, non è un antiquato telefono fisso: si tratta invece di un device bluetooth che, dopo essere stato collegato a uno smartphone iOS o Android, può essere usato come tastierino per effettuare le chiamate.

Chatter Telephone avrà una batteria estremamente longeva, poiché permetterà ben nove ore di chiamate non-stop con una singola carica. Accanto alle feature tecnologiche, il prodotto è esattamente identico al gioco che ha segnato l'infanzia di molti americani: esso è dotato di una cornetta funzionante rossa, di quattro ruote dello stesso colore e di un quadrante rotante per le chiamate.

Le funzionalità del dispositivo sono raccolte nella esilarante scheda tecnica di Fisher-Price, che potete vedere in calce, ma essenzialmente il Chatter Telephone non può fare altro che effettuare e ricevere chiamate quando è collegato ad un altro telefono. Il prezzo del dispositivo è di 60 Dollari, e se siete interessati potete acquistarlo sul sito web di Best Buy, fino ad esaurimento scorte.