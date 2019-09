Questo telefono può solo chiamare e mandare SMS, e proprio per questo costa 350$

Anche il Light Phone 2 è stato un successone su Indiegogo. La campagna di crowdfunding ha raccolto 3.188.598$, e l'anti-smartphone si farà. Il device ha uno schermo e-ink e misure da peso piuma: 95.85 x 55.85 x 8.75. Il prezzo invece è decisamente considerevole, dato che questo telefono può solo effettuare chiamate e mandare messaggi.

Il Light Phone 2, fuori dall'offerta dedicata ai backer della campagna Indiegogo, costerà infatti 350$. Un oggetto di culto, se vogliamo. Fa parte della categoria di device pensati per chi vuole staccarsi completamente dalle distrazioni, e per chi, in altre parole, considera gli smartphone come una fonte di dipendenza.

Il nuovo modello prevede di introdurre anche alcune nuove feature, sempre rimanendo nella filosofia dell'essenzialità. Ad esempio, potrebbe esserci un supporto a Google Maps e forse addirittura ad Uber. Ovviamente zero tolleranza per i social network. Il Light Phone 2 permetterà anche di ascoltare musica: c'è un jack audio.

Il primo Light Phone è stato presentato, in quell'occasione su Kickstarter, nel lontano 2015. All'epoca il prezzo era decisamente più modesto, appena 100$.

L'azienda ha anche annunciato di aver raccolto complessivamente 12.3 milioni di dollari, con contributi da parte di investitori di primo piano. Tra il gruppo di aziende che crede nel progetto troviamo anche la Foxconn.