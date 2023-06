Che telefono ha Mark Zuckerberg? La scelta del CEO di Meta

Dopo le dichiarazioni di Zuckerberg su Apple Vision Pro, torniamo a fare riferimento su queste pagine alle preferenze del CEO di Meta. Non tutti potrebbero essere infatti a conoscenza di quale tipologia di smartphone quest'ultimo è solito fare uso.

Ebbene, su queste grandi personalità del settore Tech si è soliti fare riferimento a preferenze di vario tipo, che chiaramente possono variare col passare del tempo. Tuttavia, per quel che concerne Mark Zuckerberg usualmente si dice che il CEO di Meta sia un "fan" dei dispositivi Samsung, come riportato anche da Android Headlines.

Il tutto deriva d'altronde da un video del 2020 pubblicato sul canale YouTube di Marques Brownlee, in cui è lo stesso Zuckerberg ad affermare che in quel momento il suo dispositivo di fiducia era proprio un modello Samsung. Il CEO di Meta non ha mai indicato con precisione di quale dispositivo si trattasse, ma non sono in pochi a pensare che in quel periodo si facesse riferimento a un Samsung Galaxy Note 20 Ultra o a un Samsung Galaxy Z Fold 2. In ogni caso, ciò che non è passato inosservato è il fatto che in quell'occasione Zuckerberg dichiarò di utilizzare smartphone Android (Samsung) da anni.

Per il resto, guardando sempre alle scelte di figure di spicco del mondo Tech, potrebbe magari interessarvi approfondire anche quale smartphone sceglie di solito l'inventore del cellulare. Spoiler: in quel caso la risposta è diversa rispetto a quella relativa a Zuckerberg.