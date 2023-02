Un telefono è più pesante quando è pieno di dati? La risposta vi sconvolgerà

Tutti i file che si trovano all'interno del vostro telefono hanno un peso? No, non stiamo parlando di byte, ma di chilogrammi. Quindi, un telefono pesa di più quando è “pieno” o quando è “vuoto"? Una domanda così apparentemente banale, è in realtà molto complessa.

"Le informazioni sono memorizzate sugli elettroni", ha spiegato lo scienziato Robert Krulwich nel 2011 . “E gli elettroni sono molto piccoli. Ma hanno massa. Ce l'ha insegnato Einstein. Quindi è possibile prendere tutta l'energia e, usando l'equazione di Einstein, (E = mc 2) trasformare quell'energia in qualcosa che possiamo pesare."

All'interno dei dispositivi elettronici i dati vengono archiviati come informazioni binarie, codificate in serie di zero e uno. "Un altro modo di pensarci è che gli atomi nella memoria hanno proprietà magnetiche", spiega Gareth Mitchell per BBC Science Focus. "Gruppi di atomi si allineano in una direzione o nell'altra a seconda che stiano immagazzinando un 1 o uno 0 e possederanno quantità di energia diverse a seconda di come sono allineati."

Tecnicamente, quindi, riempire il telefono di foto, musica e messaggi lo rende davvero più pesante. Tuttavia misurare il peso netto di queste informazioni - almeno in grammi - è impossibile. Il motivo è presto detto: per John D. Kubiatowicz, professore di informatica all'Università della California, un e-reader Kindle da 4 gigabyte pieno peserà sicuramente più di uno vuoto, ma "la quantità è molto piccola, dell'ordine di un attogramma" o 10^-18 grammi, un calcolo impossibile.

Per farvi capire, tutte queste informazioni pesano all'incirca quanto un singolo virus. Quindi il tuo telefono peserà sicuramente di più quando è pieno di dati, ma non possiamo sapere quanto.