Telegram 8.5 è disponibile: arrivano video sticker e modifiche alle reazioni

È passato poco più di un mese dal rilascio dell’aggiornamento a Telegram 8.4 con novità importanti come reazioni ai messaggi, censura degli spoiler e QR Code, e oggi arriva gradualmente l’update alla versione 8.5 di Telegram. Ecco quali sono le feature in arrivo per il servizio di messaggistica di Pavel Durov.

La novità principale consiste negli sticker video, ovvero degli adesivi animati realizzabili semplicemente modificando delle clip o importandoli da altre applicazioni. Sarà sufficiente avere un software di video editing capace di esportare un file in formato .WEBM e seguire le direttive indicate nella pagina dedicata: in particolare, il file dovrà avere dimensioni pari o inferiori a 256 KB, durare meno di 3 secondi e avere dimensioni specifiche. Dopodiché, basterà caricare il file con un’icona indicative tramite il bot @Stickers.

Altra miglioria riguarda le reazioni, le quali hanno ora animazioni più compatte e anche animazioni più vistose (queste ultime visibili tenendo premuto su una reazione), saranno sincronizzate con chi le riceverà e avranno uno stato di lettura per indicare chi le ha già visualizzate. Inoltre, sono state aggiunte 5 nuove reazioni: l’applauso, la emoji arrabbiata, quella dubbiosa, quella innamorata e anche la mindblown, ovvero quella “scioccata” da qualcosa. Telegram 8.5 introduce poi migliorie per la navigazione tra le chat recenti, per la qualità delle chiamate in-app e correzioni ad alcuni bug minori.

Tutto ciò è disponibile su Android tramite Google Play Store e iOS tramite App Store, dove l’aggiornamento dal peso attorno ai 40 MB è scaricabile.

