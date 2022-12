Telegram si aggiorna per festeggiare il 2023: quante novità per gli utenti!

Non è solamente Xiaomi a risultare attiva nelle ultime ore del 2022 (sì, è arrivato l'annuncio di Redmi 12C), dato che anche in quel di Telegram non si scherza. Infatti, sono state lanciate parecchie novità per festeggiare l'arrivo del 2023.

A tal proposito, come riportato da Gizchina e GSMArena, nonché come immancabilmente approfondito mediante il blog ufficiale di Telegram, è in fase di rilascio l'ultimo update dell'anno, che gli stessi creatori della popolare app di messaggistica istantanea hanno affermato di aver reso disponibile per rendere un po' meno amaro il tutto, in quanto, citiamo testualmente, "il 2022 non mancherà a nessuno".

"Questo aggiornamento offre alcuni piacevoli motivi per ricordarlo: media con effetti spoiler, nuovi modi per risparmiare spazio sul tuo dispositivo, nuovi strumenti di disegno, foto del profilo suggerite, e altro", si legge sul blog di Telegram. Insomma, sono state pensate varie novità, che stanno raggiungendo i dispositivi degli utenti nelle ultime ore del 2022.

Tra queste, si fa notare la possibilità di offuscare foto e video mediante un effetto scintillante: sì, l'utilizzo è chiaramente legato agli spoiler, in modo che solamente chi ha effettivamente intenzione di vedere un contenuto possa "sbloccarlo". In precedenza c'era la possibilità di nascondere il contenuto dei messaggi, ma ora il tutto è stato esteso anche ai contenuti che vedono di mezzo immagini.

L'aggiornamento porta inoltre con sé opzioni per la rimozione automatica dei contenuti multimediali, così che questi ultimi non vadano a intaccare troppo lo storage interno del proprio dispositivo di fiducia. L'editor delle foto integrato su Telegram si arricchisce poi di funzionalità di sfocatura, dello strumento contagocce e altro.

Immancabili, tra l'altro, le emoji animate personalizzate. L'update include però molto altro, dalla possibilità di modificare le foto profilo dei contatti a quella di scegliere una foto profilo pubblica diversa da quella legata ai contatti, passando per nuove animazioni più "fluide" per lo scorrimento delle chat su Android e non solo. Insomma, quel che è certo è che si tratta di un update corposo, che potreste voler scaricare sui vostri dispositivi.