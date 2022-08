Telegram si aggiorna: grandi novità per emoji personalizzate e Premium

A poco meno di un mese dal lancio dell’abbonamento Premium su Telegram, la piattaforma di messaggistica di Pavel Durov riceve un aggiornamento importante non solo per il piano a pagamento, ma anche - e soprattutto - per le emoji utilizzabili in chat.

Lo stesso post pubblicato sul blog ufficiale mostra chiaramente il focus sulle emoji animate e personalizzate: in primis, la novità chiave è l’introduzione di una piattaforma emoji aperta per consentire a chiunque sia abbonato a Telegram Premium di caricare set personalizzati, con sblocco iniziale automatico di 10 set con oltre 500 emoji complessive.

A ciò si aggiungono molte emoji rese interattive nel caso in cui vengano inviate nelle chat 1-a-1: ogni utente potrà quindi toccarle per riprodurre effetti sincronizzati a schermo intero. O ancora, il pannello degli sticker ha un nuovo design su iOS, con schede separate per sticker, GIF ed emoji; questa novità è già presente su Android e Telegram su desktop e web. Altra novità per gli utenti Premium concerne la privacy per i messaggi vocali, i quali ora ottengono una impostazione molto utile e interessante: la possibilità di decidere chi può inviare messaggi audio e video tra “Tutti”, “I miei contatti” e “Nessuno”, con supporto anche alle “Eccezioni” per consentire l’invio a contatti specifici.

Dulcis in fundo, chi ha già Telegram Premium ora potrà condividere l'esperienza con amici, familiari e colleghi inviando un abbonamento prepagato per 3, 6 o 12 mesi con uno sconto.

Nel mentre, Pavel Durov ha accusato Apple di causare ritardi nell’aggiornamento di Telegram su iOS.