Telegram si aggiorna anche su PC: tutte le novità della versione 3.3

A poco meno di una settimana dall’aggiornamento di Telegram alla versione 8.3, con tante novità dedicate alla privacy e alle chat di gruppo, i gestori del servizio di messaggistica lanciano anche un update per la versione Desktop che porta questa alla numero 3.3. Quali sono le novità introdotte? Vediamole assieme nel dettaglio.

Osservando il changelog ufficiale, in realtà, non si notano particolari cambiamenti ulteriori rispetto a Telegram su smartphone: anche nell’app per computer gli utenti noteranno le medesime feature inedite pensate per tutelare maggiormente la loro privacy e garantire così un’esperienza d’uso migliorata. L’elenco integrale delle novità è il seguente:

I creatori di contenuti possono limitare la capacità di salvare media, effettuare screenshot e inoltrare messaggi dai loro gruppi e canali;

Elimina i messaggi nelle chat private in base a una data specifica o a un periodo di tempo;

Scrivi a nome di uno dei tuoi canali nei gruppi pubblici e nei commenti dei canali;

Quando richiedi l’accesso a una community e il suo amministratore o bot ti contatta con un messaggio, vedrai da quale chat proviene nella parte superiore della chat;

I bot con permessi admin ora potranno chiedere agli utenti di completare delle azioni prima di essere autorizzati a unirsi – per esempio, accettare le regole della community, superare un test, o fare una donazione ai creatori di contenuti;

Tutto ciò che dovrete fare per accedere all’update sarà avviare Telegram Desktop e cliccare sul pulsante “Aggiorna Telegram” che apparirà a sinistra, sotto le varie conversazioni aperte. Dopodiché, il sistema riavvierà l’applicazione e mostrerà il changelog ufficiale, segno di avvenuto aggiornamento.

