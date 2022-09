Telegram si aggiorna: tante novità su iOS ed Android, anche per gli utenti Premium

Importante e corposo aggiornamento rilasciato dagli sviluppatori di Telegram nel weekend per le versioni Android ed iOS dell’applicazione di messaggistica istantanea. Le novità sono davvero tante ed abbracciano anche gli abbonati al servizio Telegram Premium.

Con questo update, sono state introdotte le reazioni infinite per gli utenti Telegram. Nel post pubblicato sul blog ufficiale, viene spiegato che “tutti gli utenti ora hanno accesso a decine di reazioni, incluse quelle che prima erano disponibili solo con Telegram Premium. Per accogliere tutte le nuove emoji, abbiamo ridisegnato il pannello delle reazioni, rendendolo espandibile. Le reazioni che usi di frequente appariranno in alto”. A coloro che hanno sottoscritto Telegram Premium, invece, viene data la possibilità di scegliere le reazioni da una selezione infinita di emoji personalizzate e per facilitare la scelta è possibile aggiungere fino a tre reazioni per messaggio.

Sempre per gli utenti Telegram Premium arriva un’altra novità: la possibilità di aggiungere uno stato emoji animato da mostrare accanto al nome.

Tra le novità disponibili per tutti troviamo anche un flusso di accesso migliorato: gli utenti che si disconnettono e riconnettono frequentemente potranno ricevere i codici di accesso tramite indirizzo email o utilizzando “Accedi con Apple” o “Accedi con Google”. Su iOS l’iscrizione a Telegram sarà ancora più semplice.

Introdotti anche nuovi link per gli username, che faciliteranno la condivisione con gli amici o in generale sui gruppi, canali o altrove. Su Android viene anche data la possibilità di impostare la priorità dei download attraverso la scheda “Download” .